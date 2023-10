En Mëttwoch de Moien ass den Ëmwelt- a Klimaschutz mat Bléck op déi nei Regierung eist Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi nächst Regierung gëtt warscheinlech schwaarz-blo. Wat bedeit dat fir den Ëmwelt- a Klimaschutz? Bleift den Mouvement Ecologique trotz der Defaite vun de Grénge optimistesch? A wat sinn elo kloer Revendicatiounen un d'DP an d'CSV? Dat froe d'Blanche Weber. D'Presidentin vum MouvEco ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.