En Donneschdeg de Moien ass de soziale Secteur eist Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi nächst Regierung gëtt héchstwarscheinlech Schwaarz-Blo. Wat bedeit dat fir de soziale Secteur am Land? Wat mussen DP an CSV ënnerhuelen, fir d'Aarmut ze bekämpfen? A wéi eng Revendicatiounen huet d'Caritas konkret fir d'Koalitiounsverhandlungen?

Dat froe mer d'Porte-Parole vun der kathoulescher ONG. D'Carole Reckinger ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.