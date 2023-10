E Méindeg de Moien waren d'Koalitiounsverhandlungen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et sinn elo zwou Parteien a Koalitiounsverhandlungen, déi programmatesch à priori méi no beim Patronat sinn. Ma elo misst sech weisen, ob dat och ëmgesat gëtt. An et kéim op d'Leit un, déi dat maachen, op hier Expertis an op hiren Engagement.

Invité vun der Redaktioun: René Winkin

Dat sot de René Winkin am RTL-Interview e Méindeg de Mueren. Hien ass Direkter vun der Industrielle-Federatioun, FEDIL.

D'Fuerderunge vun der FEDIL sinn ënnert anerem: Den Naturschutz an enger Aktivitéitszone manner streng a besser ze reegelen, selektiv Energie-Hëllefe fir Industrie-Betriber, wéi se och am Ausland envisagéiert ginn, fir datt de Standuert Lëtzebuerg ka kompetitiv bleiwen, an an deem Kontext och d'Atomenergie als Brécke-Léisung unhuelen.

Rout Linne wollt de René Winkin vun der FEDIL keng un d'Adress vun der nächster Regierung stellen. Ma Ideologie dierft engem gewësse Pragmatismus net am Wee stoen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.