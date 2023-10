E Mëttwoch de Moie war d'Gesondheetsversuergung Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den neien CHL, deen 2028 um Site vun der aler Maternité soll opgoen, gëtt ultramodern. E Spidol mat neisten Techniken a méi Better. Dat sot déi zukünfteg General-Direktesch vum Stater Centre Hospitalier, d'Dr. Martine Goergen, am RTL-Interview e Mëttwoch de Moien. Fir 2035wier och eng nei Kannerklinik geplangt. Wou dës hikomme soll a wéi grouss se soll ginn, misst awer nach genee definéiert ginn.

Generell wier de Gesondheetssystem zu Lëtzebuerg gutt, och wann en dacks géing schlecht geschwat ginn. D'Infrastrukture wieren deels ze kleng, mä et wier awer scho vill geschitt. Wéi zum Beispill bei der Zuel vun den IRMen, duerch déi d'Waardezäite weider wäerten erofgoen.

Wichteg wier et der Dr. Goergen no d'Médecine primaire, d'Dokteren an d'Maisons-médicallen ze stäerken. Sou datt d'Leit net direkt an d'Urgence ginn an dës esou kéinten entlaascht ginn.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Martine Goergen

