En Donneschdeg de Moie waren d'Handwierk an de Bausecteur Sujeten an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et kann net sou weider goe wéi bis elo... Et ginn einfach ze vill Problemer. Dat sot den Tom Wirion en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Den Direkter vun der Handwierkerkummer huet eng ganz Panoplie opgelëscht, notamment de Logement, de Manktem u Personal oder d’Staatsfinanzen, déi net immens wieren a wackeleg Aussiichte bei de Pensiounsreserven.

Wat eng méi laangfristeg Strategie fir méi Logement ugeet, wier et kloer, dass et administrativ Vereinfachunge bréicht. Kuerzfristeg Mesuren, fir de Marché unzekuerbelen, géif et och ginn, et misst een ebe séier Decisiounen huelen. Staark Mesuren, fir d’Demanden unzedreiwen, awer zäitlech limitéiert, wier d’Devise.

A Punkto Aarbecht kéint ee sech virstellen, de Code du travail ëmzeänneren, fir Beruff a Privatliewe besser mateneen ze verbannen. Eng reng Aarbechtszäitreduktioun dierft kee Sujet sinn. Lëtzebuerg wier schonn attraktiv a Punkto Aarbechtszäit, gekoppelt u genuch Congé.

D’Staatsfinanzen ënner Drock géifen och bedeiten, dass een Investissementer misst prioriséieren, a kloer kucken, wat direkt wichteg ass en vue vun der Zukunft vum Land.

Invité vun der Redaktioun: Tom Wirion

