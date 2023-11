En Donneschdeg de Moien ass d'Kris am Beräich vun der Kommunikatioun an dem Design Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Secteur vun der Kommunikatioun an dem Design zu Lëtzebuerg ass an enger Kris, déi aktuell keen héiert. Sou hutt et rezent an engem oppene Bréif vun der Associatioun MarkCom geheescht, déi Berodungsagencen am Marketing an an der Kommunikatioun regroupéiert.

Wei uerg ass d‘Situatioun? Wou dréckt de Schong? An wat sinn d‘Fuerderungen vum Secteur? Dat froe mer en Donneschdeg de Moien de President vun der Associatioun MarkCom. Den André Hesse ass de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.