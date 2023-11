E Freideg de Moien ass d'Migratiounspolitik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Lëtzebuerg huet beim Accueil vun Asyldemandeuren nei Prioritéite gesat: Leit, déi schonn eng Demande an engem aneren EU-Land gemaach hunn, sougenannt "Dubliners", wann et sech ëm Männer handelt, déi eleng ënnerwee sinn, kommen op Waardelëschten an net a Strukturen ënner.

Dowéinst schlofen elo eng Rei Leit ënnert de Brécken an der Stad an dowéinst huet d’ADR um Donneschdeg per Communiqué d’Migratiounspolitik vu Lëtzebuerg a vun der EU als "gescheitert" erkläert.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser Invité vun der Redaktioun.

