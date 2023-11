E Freideg de Moien ass d'Zesummesetzung vun der neier Regierung en Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken", heescht also de Regierungsprogramm vun CSV an DP. Wien aus der Regierung eraus fir d’CSV dat a Musek soll ëmsetzen ass jo zanter dëser Woch bekannt. Wien déi Politik an der Chamber muss verdeedegen och, an zwar den neien CSV-Fraktiounschef Marc Spautz. Hien ass och de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir froen hien, wéi hie seng Reie wëll um Krautmaart organiséieren a mir befroen hien och zur Zesummesetzung vun der Regierung an zu verschiddene Mesuren, déi den neie Premier Luc Frieden ugekënnegt huet.

Den Interview mam Marc Spautz ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer live hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.