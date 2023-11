E Méindeg de Moie waren ënnert anerem d'Beräicher Steieren a Wirtschaft aus dem Koalitiounsaccord Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Nodeems de Regierungsprogramm fir déi nächst 5 Joer e Freideg an de Medien an och bei eis op RTL scho verëffentlecht gouf, kritt d’Chamber d’Dokument e Méindeg offiziell an de Grapp gedréckt. E Mëttwoch da mécht den neie Premier Luc Frieden seng Regierungserklärung an den Dag drop sinn d’Debaten an der Chamber.

Wat kann een elo schonn aus gewerkschaftlecher Siicht iwwert d’konkret Mesurë soen, déi am Koalitiounsprogramm stinn?

Dat hu mir den LCGB-President Patrick Dury gefrot. Mam Invité vun der Redaktioun fokusséiere mer eis op d’Steieren an d’Aarbechtsrecht, mee och op d’wirtschaftlech a budgetär Lag vum Land.

Invité vun der Redaktioun: Patrick Dury

