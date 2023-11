En Dënschdeg de Moie sinn d'steierlech Entlaaschtunge fir d'Betriber Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Net just ’Leit, mä och d’Betriber sollen ënnert der CSV-DP-Koalitioun steierlech entlaascht ginn. Sou gesäit et de Regierungsprogramm op jidder Fall vir. Wat soen d'Patronen dozou? Dat froe mir de President vun der Union des entreprises UEL Michel Reckinger en Dënschdegmoien.

Mam Entrepreneur schwätze mer och iwwert d'Kris am Bausecteur an am Handwierk, an ob hei d'Pläng vun der neier Regierung an deem Beräich opginn oder net duerginn.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.