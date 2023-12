E Mëttwoch de Moien ass d'Landwirtschaft an Zäite vum Klimawandel Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi nei Ministesch fir d‘Landwirtschaft a fir de Konsumenteschutz ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Mat der Martine Hansen schwätze mer iwwer hir Visioune fir d‘Landwirtschaft vu Muer. Wou soll de Wee higoen an Zäiten vu Klimawandel? Gëtt an Zukunft méi op Eege-Produktioun hei am Land gesat? An wat gëtt gemaach puncto Verbraucherschutz?

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.