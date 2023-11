E Freideg de Moie war d'DP-CSV-Koalitioun Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Gilles Baum ass am Osten als Deputéierten an d'Chamber nogeréckelt a gouf dunn als Fraktiounspresident vun der DP confirméiert. Déi 13 aner Deputéiert vun de Liberalen hätten him d'Vertraue geschenkt. Et wier keen dankbare Job an dat géing een un de Wale mierken, huet de Gilles Baum gesot.

Déi däitlech besser gewielt a méi jonk Carole Hartmann wär och ganz engagéiert a kompetent. Dofir kéint si sech och als Presidentin vun der Wirtschaftskommissioun elo zentral an der Fraktioun abréngen. Ma hire Buergermeeschterposten zu Iechternach wär ze zäitintensiv, fir och d'Fraktioun ze leeden, mengt de Fraktiounspresident. Hien hätt och mat der jonker Deputéierte geschwat an et wier ee sech eens ginn, dass hien d’Aarbecht als Fraktiounschef sollt weiderféieren.

Den DP-Fraktiounspresident huet de Logement als gréissten Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg confirméiert. "Mir mussen et elo wierklech maachen", esou de Gilles Baum. Et misst méi séier vill gebaut ginn. De Staat stéing sech mat de laange Prozedure vill selwer am Wee. Déi wëll d'DP jo mam Koalitiounspartner CSV reduzéieren. Dat wier keen neie Problem an et wier och scho villes gemaach ginn, notamment punkto Digitalisatioun. Ma et sollt elo weider op deem Wee geschafft ginn, vill méi transversal.

Dat géing net manner Ëmweltschutz bedeiten, mä duerch d’Zesummenaarbecht tëscht de Ministèrë soll méi séier a parallel kënne geschafft ginn. Virop missten abordabel Wunnenge gebaut ginn op den Terrainen, déi dem Staat an de Gemenge gehéieren. Dat géing och de Locatairen zegutt kommen, well da méi Offer um Marché ass.

Dofir gëtt d'Regierung finanziell, respektiv steierlech Ureizer fir privat Investissementer an de Wunnengsmaart. Dat ka mol Leit treffen, déi souwisou gutt situéiert sinn, mä hiren Investment an de Stee wär wichteg, grad fir Locatiounswunnengen ze schafen. Zu de Präisser huet sech de Gilles Baum net ausgedréckt. Iwwerdeems géif e ganze Rateschwanz hannert der Problematik vum Bau hänken. Virop vill Aarbechtsplazen, déi och doduerch geséchert ginn, dass vill ka gebaut ginn. An enger Kris um Bau géif een och eng Hausse vum Chômage riskéieren, esou de Gilles Baum nach. Deen och e bëssen Zäit gefrot huet, fir de Koalitiounspartner besser kennenzeléieren, ier en eng éischte Kéier d'Zesummenaarbecht beurteelt.

