E Méindeg de Moien ass den Acceuil vu Refugiéen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Nei Responsabilitéite fir den neien an ale Familljeminister: De Max Hahn ass an dëser Legislaturperiod nämlech och fir den Accueil vu Refugiéen zoustänneg.

Mir froen den DP-Politiker e Méindeg de Moien, wat sech beim Accueil an notamment bei de Foyere kéint änneren. D'Mesuren an der Familljepolitik sinn natierlech och Thema um 8.10 Auer. De Max Hahn ass e Méindeg eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.