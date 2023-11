En Dënschdeg de Moie war den Immobiliësecteur Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Logements-Situatioun ass scho laang ugespaant. Zanter iwwer zwee Joer gëtt se méi schlëmm. Dëst Joer waren et 70% manner Ventë beim Neibau. Iwwer 2.000 Wunnenge manner goufe gebaut, am Verglach mat engem normale Joer. Dat sot de Jean-Paul Scheuren am RTL-Interview en Dënschdeg de Moien. Hien ass de President vun der Chambre Immobilière, dat ass d’Federatioun vun den Immobilienagenten, de Syndicen an de Promoteuren. Vill Agencen liewen aktuell op Reserven, op Kredit oder hu missen zoumaachen. Agenten hu missen entlooss ginn oder hunn einfach opgehalen. Tëscht 200 a 400 Aarbechtsplaze wäre verluer gaangen, schätzt de Jean-Paul Scheuren. De proposéierten Plan de maintien dans l'emploi war net zeréck behale ginn.

D'Logementsproblematik géif och der Attraktivitéit vun eisem Land schueden. Zum Beispill wann ee seng hallef Pai misst ausginn, fir ze lounen. D’Loyeren dierften net sou weider klammen. Et géif einfach net genuch gebaut ginn.

Déi nei Regierung wëll jo elo offensiv mam Privatsecteur zesumme schaffen. Dat wier positiv. Och datt verschidde Ministèren zesumme schaffen a sech Kompetenzen deelen. Elo géif ee mat Spannung op de Logementsdësch waarden.

De Jean-Paul Scheuren huet als President an 12 Joer 6 Logementsministeren materlieft. D’Zesummenaarbecht mam Claude Meisch gesäit hie ganz positiv. De Claude Meisch hätt zu Déifferdeng als Buergermeeschter eng "super Aarbecht" gemaach mat lokalen Developpeuren, sou wëllen sech d’Promoteuren an Zukunft nennen. De Claude Meisch géif wëssen ëm wat et geet an hätt säi Charakter, wat de Jean-Paul Scheuren begréisst.

