En Donneschdeg de Moie war den Antisemitismus zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Lëtzebuerg ass net isoléiert an d’Zuel vun antisemitteschen Incidenten huet enorm zougeholl zanter Ufank Oktober. Dat sot de Bernard Gottlieb en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. De President vum RIAL, där Associatioun, déi hei zu Lëtzebuerg Recherche iwwert Antisemitismus mécht, huet erkläert, dass d’Tëschefäll dacks dra bestinn, dass d’Existenzrecht vu Judden an dem Staat Israel a Fro gestallt ginn an och vill Apologie vum Terrorismus.

2021 hat d‘RIAL e Rekord vun 80 Incidente registréiert. Fir dëst Joer hätt een der schonn 105 gemellt kritt, dorënner eleng 70 zanter dem Iwwerfall vu der Hamas op Israel. De Gros vun den antisemittesche Virfäll géingen op de soziale Medie geschéien, konkret physesch Attacken, doriwwer wéisst een hei am Land näischt. Wann et net online wier, géing et nämlech éischter op Intimidatiounen a Provokatiounen erauslafen, erkläert den Invité.

Antisemitismus a Schoulen

An den USA an och a Frankräich ginn et vill antisemittesch Incidenten a Schoulen an op Universitéiten. Hei am Land wieren dat éischter Eenzelfäll, souwéi am Summer an enger Schoul zu Esch, wou e jonke Mann sech radikaliséiert hat a gemengt huet, als Nazi missen opzetrieden, erkläert de Bernard Gottlieb. Zanter dem 7. Oktober géingen et bestëmmt awer méi Incidente ginn, och a Schoulen, mee dovunner géing een offiziell näischt gewuer ginn. Inoffiziell hätt sech awer zum Beispill e Proff bei der RIAL gemellt, wéinst enger Kläpperei tëscht engem israeelesche Student an engem Schüler de ganz pro-palästinensesch war, mee, wéi gesot, wieren dat Eenzelfäll.

"Et muss eppes passéieren"

Zanter Enn September huet Lëtzebuerg offiziell de PANAS, een nationalen Aktiounsplang géint den Antisemitismus, den duerch eng EU-Direktiv entstanen ass. Doranner steet, dass de Phänomen vum Antisemitismus an Zukunft besser soll erfaasst ginn, aktuell wier dat nämlech iwwerhaapt net de Fall. Dat wier awer wichteg. Ënnerschiddlech Organisatiounen hätten ënnerschiddlech Definitioune vum Antisemitismus an "jidderee wurschtelt viru sech hin", kritiséiert de President vun der RIAL. Doduerch hätt ee kee Gesamtbild vum Phänomen an dofir fuerdert d‘RIAL och eng Harmoniséierung.

De PANAS géing u sech als Plang awer duergoen. Déi 7 Mesuren, déi doranner festgehale goufen, wiere jo duerch sëllege Consultatioune mat den Acteuren entstanen. "E Plang ze hunn, ass gutt. Eng Direktioun ze hunn, ass gutt. Mee elo muss geschafft ginn. Elo muss konkret eppes passéieren", fuerdert nach de Bernard Gottlieb.

Affär Bazar International

Den israeelesche Stand, den zanter Joren op dem Bazar International derbäi ass, gouf fir leschte Weekend kuerzfristeg ausgelueden. De Bernard Gottlieb kéint verstoen, dass et Bedenke gouf punkto Sécherheet, mee dat wier jo schonn u sech e Problem. Dat wier genee dat, wat d‘Terroriste wéilten, nämlech d‘Leit veronsécheren. Hie wier virun allem net frou gewiescht mat dem Bréif, dee geschriwwen gouf. Hie wier och do allergesch, wann ee géing soen, "mir huelen dës Mesure zu Ärem Wuel". Hie géing fannen, dass ee selwer kéint decidéieren, wat ee wéilt maachen a wat net. D‘Police hätt jo och keng weider Sécherheetsbedenke gehat.

Invité vun der Redaktioun: Bernard Gottlieb

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.