E Freideg sinn d'Enjeue vun enger Gemeng, vun deenen 80% vun den Awunner am Grand-Duché schaffen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Si ass zanter 3 Joer Buergermeeschtesch vun der Grenzgemeng Audun-le-Tiche, gouf zu Lëtzebuerg gebuer a schafft als Franséischproff am Schengener Lycée.

D'Viviane Fattorelli ass de Moien eis Invitée vun der Redaktioun a mir schwätzen mat hir iwwer d'Enjeue vun der ronn 7.000 Awunner Gemeng Däitsch-Oth, an där iwwer 80 Prozent vun de Bierger am Grand-Duché schaffen.

Wat sinn d'Problemer déi aner Säit der Grenz? A wat sinn hir Fuerderungen un d'Lëtzebuerger Regierung?

Eis Invitée vun der Redaktioun héiert dir wei gewinnt géint 8-.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

