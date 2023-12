E Méindeg de Moie waren den Antisemitismus zu Lëtzebuerg an d'Zwee-Staate-Léisung am No-Ost-Konflikt Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wat a Gaza grad geschitt, ass net méi auszehalen. Op engem Territoire dee 7x méi kleng ass wéi Lëtzebuerg, ginn et aktuell iwwer 15.000 Doudeger, dorënner iwwer 6.200 Kanner. Donieft ginn et iwwer 7.000 Leit, déi ënnert den Trümmere leien an iwwer 10.000 Blesséierter. An et kënnt keng Hëllef méi un. Dat sot de Claude Grégoire vum CPJPO, dem Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gëtt och däitlech méi islamophob Aussoen

A Krichszäiten géif ëmmer méi polariséiert ginn wéi zu Normal-Zäiten, an doduerch géing et dann och eng méi grouss Gefor ginn, dass et zu rassisteschen Aussoe kënnt, souwuel zu antisemitteschen wéi och zu islamophoben. Den CPJPO géing versichen esou Posten op de soziale Medien ze läschen oder zum Beispill u BeeSecure weiderzeginn. Et hätt awer och Morddreeungen ginn, géint Memberen vum Comité. Rezent hätt et elo uechter d‘Stad eng Campagne ginn, fir Plakater vun den israeelesche Geiselen opzepechen. Dobäi wieren awer och Fotoe vu Membere vum CPJPO opgepecht ginn, mat der Notiz vermierkt, dëst wiere Supporter vun der Hamas a se géingen Terrorismus ënnerstëtzen. Dogéint huet de CPJPO eng Plainte gemaach, erkläert den Invité.

Wéi kann ee souwuel Antisemitismus wéi och Islamophobie verhënneren?

Et wier wichteg een onofhängege Gremium ze schafen, deen de Rassismus allgemeng am An behält. Grad beim Antisemitismus wier och wichteg, dass keng Amalgamme gemaach ginn. Beispillsweis wann een Israel fir Krichsverbriechen responsabel mécht, dass een da gläichzäiteg all jiddesche Bierger mat verurteelt. Dat dierft net sinn. Den CPJPO géing selwer och drop opmierksam maachen, dass et vill Judde gi weltwäit, déi net mat deem d'Accord sinn, wat Israel mécht an déi och dogéint op d'Strooss ginn a soen "Not In My Name" [net a mengem Numm, ndlr.].

Affär Bazar International

Den CPJPO wier och vun der Ausluedung vum israeelesche Stand um Bazar International iwwerrascht ginn. Si hätte festgestallt, dass dat zu ganz vill Opreegung gefouert hätt. Si kéinten awer domat liewen a géingen et och net kritiséieren, dass dëst Joer keen israeelesche Stand mat dobäi war, sou de Claude Grégoire. Schliisslech géing de Comité zanter Joren och probéieren, fir een palästinensesche Stand ze kréien. Et géing een hoffen, dass d'nächst Joer nees Fridden zeréckkomm ass, sou de Grënnungsmember vum CPJPO Claude Grégoire.

