En Dënschdeg de Moien ass de Koalitiounsaccord Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wat hält d‘Staatsbeamtegewerkschaft vum Koalitiounsaccord? E Méindeg war d'"Conférence des comités" beieneen, wou genee dat den Haaptsujet war. Dofir ass en Dënschdeg de Moien de President vun der CGFP, de Romain Wolff, eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir schwätzen iwwer d‘Fuerderungen an d‘Erwaardungen vun der Gewerkschaft un d‘Regierung. Steierreform, Gehälteraccord an Index si Sujeten en Dënschdeg de Moien mam Romain Wolff. Den Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt live géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.