E Mëttwoch de Moie war d'Landwirtschaft Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den CSV-DP-Koalitiounsaccord wier e Bekenntnis zur Landwirtschaft, wann et keng eidel Versprieche bleiwen, sou de Charel Ferring, President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren, am RTL-Interview e Mëttwoch de Moien.

Dowéinst wier een optimistesch. Positiv wier och, datt zwee Deputéiert Bauere sinn an d'Landwirtschaftsministesch Hansen sech och am Secteur géif auskennen.

Prioritéit wier elo den Dialog, sot de Charel Ferring iwwert d'Fro: wou sti mer a wéi komme mer wou hin? De Secteur bräicht laangfristeg Perspektiven, speziell och fir jonk Baueren. Et wier nämlech alarmant, datt et ëmmer manner Bauerebetriber géif ginn. Mat der leschter Regierung der Verwaltung wier den Dialog net ëmmer gutt gewiescht, dowéinst wier e Guichet-Unique net vu Muttwëll.

De Secteur bräicht och eng besser Berodung, an de Client misst nees méi no un de landwirtschaftleche Produit bruecht ginn. D'Landwirtschaft wier nämlech e ganz wichtegen Secteur. E géif Landschaftsfleeg maachen, CO2 späicheren a fir Biodiversitéit suergen, seet de Charel Ferring.

Invité vun der Redaktioun: Charel Ferring

