En Donneschdeg de Moien sinn d'Upassung vum Steierbarème an d'Kafkraaft Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Vum éischte Januar u sollen d’Salariéeë méi Netto vum Brutto iwwereg hunn. D'CSV-DP-Regierung huet jo eng Upassung vum Steierbarème u 4 Indextranchen ugekënnegt an en entspriechende Gesetzprojet schonn an der Chamber deposéiert. Esou kréien d’Leit u sech déi Suen zeréck, déi se méi u Steieren hu misse bezuelen, wann eng Indextranche erfall ass. Donieft plangt d’Regierung awer nach weider Mesuren, fir d’Kafkraaft ze stäerken.

Ginn d’Mesurë wäit genuch oder net ? Riskéiert d'Schéier tëscht Aarm a Räich net weider auserneenzegoen? A wéi sollen déi Mesuren all finanzéiert ginn?

Doriwwer diskutéiere mer en Donneschdeg de Moien mam Direkter vun der Chambre des salariés, dem Sylvain Hoffmann. Den Interview ass wéi gewinnt Live ëm 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.