E Freideg de Moien sinn d'Immobiliëprêten Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Regierung wäert mat de Banken an Iwwerwaachungsautoritéiten d’aktuell Situatioun, wat d’Immobiliëprêten ugeet, analyséieren a méiglech Adaptatiounen examinéieren. Dat steet am CSV-DP-Koalitiounsaccord. De Finanzminister Gilles Roth hat awer schonn am Background hei op RTL gesot, den Handlungsspillraum wier kleng.

Haut froe mir den Direkter vun der Bankenassociatioun ABBL, den Jerry Grbic, wéi eng Méiglechkeeten et ginn. Engersäits fir de Leit ze hëllefen un e Kredit ze kommen an anerersäits deenen hëllefen, déi Schwieregkeeten hunn, hire Prêt erëmzebezuelen. Den Invité vun der Redaktioun froe mir och wéi d’aktuell Situatioun ëm d’Kreditter iwwerhaapt ass a wéi eng Mesuren der ABBL no Sënn maachen, fir de Wunnengsbau nees unzekuerbelen.

Den Interview mam Jerry Grbic ass ewéi gewinnt Live, ëm 10 op 8, hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.