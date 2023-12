En Dënschdeg de Moien ass de solidaresche Wirtschaftssecteur Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’ULESS, d’Union Luxembourgeoise d’économie sociale et solidaire huet dëst Joer hiren 10. Gebuertsdag gefeiert. Wat sinn d'Fuerderunge vum sozialen a solidareschen Wirtschaftssecteur un déi nei Regierung?

Wat hält d'ULESS dovunner, dass si net méi offiziell am Titel vum Aarbechtsminister ernimmt ginn, an dass och am Koalitiounsaccord net vill iwwert hire Secteur erëmzefannen ass?

Dat froe mer de Moien de President vun der ULESS. De Raoul Schaaf ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

