En Donneschdeg de Moien ass d'Logementspolitik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Nieft der Educatioun huet de Claude Meisch jo elo och de Logement. Mat der CSV wëll d'DP engersäits déi verstäerkt Roll vum Staat am Logement bäibehalen, mee gläichzäiteg de privaten Invest nees méi ukuerbelen.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Claude Meisch den Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen de Logementsminister, ewéi eng Dispositioune wäerte virgesi ginn, fir datt tatsächlech méi gebaut gëtt, mee déi nei Wunnengen och tatsächlech bezuelbar sinn. A mir froen hien ënnert anerem och, wat hie Wëlles huet ze maachen, fir d'Hausse vun de Loyeren an der Gitt ze halen.

Den Interview mam Logementsminister Claude Meisch ass wéi gewinnt Live, ëm 10 op 8, hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.