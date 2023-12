En Dënschdeg de Moien ass de Virage ambulatoire d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Am Koalitiounsaccord gëtt de Virage ambulatoire grouss geschriwwen. Dat heescht ëmmer méi Servicer sollen ausserhalb vum Spidol ugebueden ginn. Wat hält d‘Associatioun vun de salariéierte Spidolsdokteren dovunner? Wéi kucken si ganz allgemeng op de Programm vun der neier Regierung. A wat feelt an hiren An an misst onbedéngt ëmgesat ginn? Dat froe mer de Moien hire Vize-President. Den Dr Jean Reuter ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

