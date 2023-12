E Mëttwoch de Moie waren d'Steiererklärungen an d'Stëmmung an der Steierverwaltung Themen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mir brauchen dréngend Leit an an de nächsten 10 Joer missten och 350 Leit ersat ginn, déi an d'Pensioun ginn.

Dat sot de Guy Hansen vum Syndicat Unifié des Contributions Directes, der Personalvertriedung bei der Steierverwaltung, am RTL-Interview.

Mëtt Oktober hate réischt d'Hallschent vun de Leit an de Betriber hir Steiererklärung ofginn. A 5 Schaffdeeg ass den Delai ofgelaf, fir dat ze maachen. Dowéinst hätt een den Ament vill um Steieramt ze dinn. D'Leit wieren och dacks iwwerfuerdert bei der Steiererklärung, ënnert anerem wie fir wat zoustänneg ass. Do misst eng Vereinfachung kommen, notamment via d'Digitalisatioun.

Ass d'Stëmmung op bei der Steierverwaltung schlecht? Dat konnt den Guy Hansen net confirméieren. Et hätt een zwar vill Aarbecht. Den Austausch mat der Direktioun wier awer relativ gutt.

Invité vun der Redaktioun: Guy Hansen

