En Donneschdeg de Moien ass de Logement Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"De Logement ass eng Aufgab vun der ganzer Gesellschaft", hat den neie Logementsminister Claude Meisch vun der DP d'lescht Woch jo bei eis gesot. De Staat, d’Gemengen, mee och d’privat Acteure missten eng Hand upaken.

Wéi eng Akzenter si fir de Koalitiounspartner CSV wichteg? Dat froe mir den neien CSV-Deputéierten Alex Donnersbach en Donneschdeg de Moien hei op RTL. Hien ass Vize-President vun der Chamber Logementskommissioun a Schäffen an der Gemeng Walfer.

Den Interview mam Alex Donnersbach ass ëm 10 op 8 wéi gewinnt live op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.