E Freideg de Moien ass d'Ekonomie zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

No bal 20 Joer an LSAP-Hand ass de Wirtschaftsministère nees bei der DP. Mee den neie Wirtschaftsminister Lex Delles iwwerhëlt d’Rudder an engem schwierege wirtschaftleche Kontext.

Mir froen hien ënnert anerem ewéi hien d’Ekonomie wëll ënnerstëtzen, respektiv weider diversifiéieren? A wéi eng laangfristeg Strategie hie wëll entwéckelen a wéi hie sech eng qualitativ Croissance virstellt?

Den Interview mam Lex Delles ass ëm 10 op 8 live op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.