En Donneschdeg de Moien ass d'Ëmsetzung vum Heescheverbuet d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Vu Mëtt Januar u kann d’Police zu fixéierten Zäite Protokoller ausstellen a Leit, déi Sue froen, forcéieren, hir Plaz ze verloossen. Doriwwer eraus sinn och d’Ambitioune vum neien Deputéierten an der Chamber Thema am Interview um 10 op 8. Dat ganzt Gespréich héiert dir wéi ëmmer live hei um Radio.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg