E Freideg de Moie war d'Zukunft vum Wunnen an Akafen an der Minettmetropole d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Invité vun der Redaktioun: Christian Weis

Eng ganz Rëtsch Acteure sinn um Benu-Site zu Esch interesséiert. Wéi et weidergeet, kéint hien elo nach net soen, sot en Donneschdeg de Moien den Escher Buergermeeschter Christian Weis am RTL-Interview. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Iwwer d’Feier an d’Brandursaach kéint hien näischt weider soen. D’Feier wär aus an eng Enquête am gaangen.

De ganze Site wär elo an der Liquidatioun. Et misst ee mat der Liquidatrice kucken, wat méiglech wär. De Christian Weis kéint sech och e puer Acteuren um Benu-Site virstellen. Sécher wär awer, datt de Projet eng nächste Kéier ganz anescht misst geréiert ginn. Esou eng Aventure, wou Milliounen investéiert ginn an et schif ausgeet, dierft et net méi ginn.

Esch huet aktuell 360 Sozialwunnengen. 60 dovunner wären an der Renovatioun. Déi misste sou séier wéi méiglech nees op de Marché. Weider Sozialwunnenge sollen och bäikommen, 299 si mol op der Rouder Lëns geplangt.

D’Uelzechtstrooss, déi gréissten Akafsstrooss am Land, war och en Thema. Do si vill Geschäfter eidel. Esch hätt de Problem wéi och aner Stied. Et dierft ee villäicht net méi d’Uelzechtstrooss als reng Akafsstrooss gesinn. D’Verhale vun de Leit hätt sech jo och geännert. Et misst eng Plaz si vun engem gudden Zesummeliewen a wou ee sech begéint.

