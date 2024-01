En Dënschdeg de Moie sinn d'politesch Prioritéiten Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Piraten stéinge fir Gerechtegkeet. Dat sot den Deputéierte Marc Goergen um Dënschdeg de Moien als Invité hei um Radio. Zwar huet hien d'Aart a Weis, wéi den neie Premier de Regierungsprogramm am Neijoerschinterview op der Tëlé virgestallt huet, als erfrëschend a positiv beschriwwen. D'Piraten wäre mat villem, awer bei wäitem net mat all de Mesure averstanen, déi CSV an DP virhuele wëllen.

De Marc Goergen warnt, dass verschidde Mesuren, Leit déi elo scho finanziellen Drock hunn, nach méi Problemer maache kéinten. An der Logementspolitik géif zum Beispill näischt fir Locatairen gemaach ginn, kritiséiert den Deputéierten. Héich Loyeren ginn nach weider an d'Luucht, virun allem bei Haiser.

D'Pirate fuerderen, dass een nëmme vum steierleche Virdeeler fir den Invest an de Steen, dem Amortissement accéléré, profitéiere kann, wann een e Loyer freet, deen op oder ënnert der Moyenne läit. Mä net driwwer.

De Marc Goergen huet sech staark gemaach fir eng grouss Steierreform: Steierklassen ofschafen an individuell besteieren. Millionären a Multinationalle misste méi Steiere bezuelen, och wann de Pirat net domat rechent, dass dës Regierung esou Mesuren ergräift.

D'Ëmweltpolitik vun CSV an DP wär iwwerdeems kontradiktoresch.

En Vue vun den Europawalen dëst Joer huet de Marc Goergen betount, dass déi 3 Deputéiert vun de Piraten Clement, Polidori an eben hie selwer net wäerten dofir kandidéieren.

