E Mëttwoch de Moie sinn d'Erwaardunge fir 2024 Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wat erwaarden Déi Lénk vun dësem neie Joer 2024? Da froe mir den Deputéierten David Wagner e Mëttwoch de Moien an eiser Emissioun Invité vun der Redaktioun. Mir schwätzen iwwert de Logement, d’Klima, mee och d’Situatioun am Noen Osten. Den Interview héiert Dir wéi gewinnt live hei op der Antenn géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.