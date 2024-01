E Freideg de Moien ass d'Chamber d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mam Regierungswiessel gouf och d' Mandat vum Chamberpresident nei besat, mee wat fir Aufgaben a wéi eng politesch Gestaltungsméiglechkeeten huet den éischte Bierger vum Land? Wéi kann een d' Aarbecht an der Chamber moderniséieren a méi transparent maachen? Wéi kënnen och déi kleng Parteie méi zu Wuert kommen? All dat froe mir den neie Chamberpresident de Claude Wiseler, wéi gewinnt live um 10 op 8 hei op der Antenn.

