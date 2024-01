E Méindeg de Moien ass déi offiziell Visitt an Israel d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel mécht haut seng éischt offiziell Visitt an Israel. Um Programm steet ënner anerem eng Reunioun mat sengem Homolog, dem neien israeeleschen Ausseminister Israel Katz. Wéi preparéiert sech den Xavier Bettel op dës Gespréicher? Promouvéiert Lëtzebuerg weiderhin eng 2-Staate-Léisung? A wéi een Bilan zitt den neien Ausseminister no ronn 2 Méint am Amt? Dat froe mer de Moien den Xavier Bettel. Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.