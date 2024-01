En Dënschdeg de Moie sinn d'Heescheverbuet an d'Klimapolitik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mir froen déi fréier Justiz- a Kulturministesch wat si vum Heescheverbuet hält a wat si dozou seet, dass den Inneminister Léon Gloden de Kënschtler Serge Tonnar indirekt fir de Vandalismus op säin Haus responsabel mécht.

Mir schwätze mat der Deputéiert dann och iwwer d'Comparution immédiate, déi déi nei Regierung wëll aféieren. A mir diskutéieren natierlech mat der fréierer Spëtzekandidatin vun déi Gréng iwwer d'Klimapolitik.

Dat en Dënschdeg de Moie wéi gewinnt géint 10 op 8.

