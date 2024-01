En Donneschdeg de Moien ass d'Heescheverbuet Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Moien ass d‘Justizministesch Elisabeth Margue eis Invitée vun der Redaktioun. An natierlech stelle mer hir och juristesch Froe ronderëm d‘Heescheverbuet. Wëll si legiferéieren an endlech fir Rechtssécherheet suergen punkto einfach Heescherei? Brauch et dat? Donieft stelle mir der neier CSV-Ministesch d‘Fro, wéi de Justizapparat an de nächste Joren soll gestäerkt ginn? Den Invité vun der Redaktioun héiert der wéi gewinnt live de Moien géint 10 op 8.

