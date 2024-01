E Mëttwoch de Moie sinn d'Rekordzuel un Asyldemanden an d'Obdachlosegkeet zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Flüchtlingsstrukture si voll. Zejoert gouf et eng Rekordzuel un Demandë fir Asyl. An net méi jidderee kritt d'office e Bett.

Iwwer déi Krisesituatioun schwätze mir mam DP-Familljeminister Max Hahn, deen zoustänneg ass fir den Accueil vun de Flüchtlingen.

D'Wanteraktioun huet och groussen Zoulaf. Firwat brauchen ëmmer méi Leit e Bett? D'Obdachlosegkeet ass och en Thema mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Max Hahn, live géint 10 op 8.

