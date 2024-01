En Dënschdeg de Moien ass de Logement Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Wunnengsnout gëtt ëmmer méi grouss…iwwer déi schwätze mer de Moie mam Gilles Hempel. Den Direkter vun der „Fondation pour l’accès au logement“ ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Op der Schanz gouf et enorme Widderstand wéinst Sozialwunnengen. Gleeft hien nach un déi radikal, politesch Mesuren? A kritt déi nei Regierung de Problem an de Grëff?

De Gilles Hempel ass géint 10 op 8 live am Interview.

