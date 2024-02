En Donneschdeg ass de Budgetsprojet Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’ëffentlech Finanzen hu scho besser ausgesinn an awer huet d’Regierung fir dëst Joer schonn eng Rei Mesuren decidéiert, déi net zum Nulltariff kommen : D’Upassung vum Steierbarème un d’Inflatioun oder nach Mesuren fir de Bausekteur ze stäipen. Vu nächstem Joer u "muss d’Schrauf e bëssen ugezu ginn", hat de Finanzminister Gilles Roth Enn Januar scho gewarnt.

Wéi en Ausgaben oder Akzenter kënnen nach gesat ginn ? Wéi soll de budgetären Terrain fir déi nächst Jore preparéiert ginn? Wat bedeit dem Gilles Roth seng Ausso "net alles muss ewéi d’Ham an der Mëllech gekacht ginn" ?

Ënnert anerem dat froe mir de Moien d’Rapportrice fir de Budgetsprojet fir dëst Joer : D’CSV-Deputéiert Diane Adehm. Den Interview mam Invitée vun der Redaktioun ass ewéi gewinnt Live, ëm 10 op 8, hei op RTL.

