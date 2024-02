E Méindeg de Moie war de Gesondheetssecteur Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Gesondheetssecteur soll eng wichteg Sail vun der Lëtzebuerger Wirtschaft ginn. Dofir gouf am Januar eng nei Federatioun gegrënnt, d’Fedil Health Corporations.

Fir doriwwer ze schwätzen war hire Vize-President e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir hun den Nicolas Henckes gefrot, firwat et esou eng Federatioun brauch. Wat ass hir Missioun? An ass et gutt fir wirtschaftlech Interessen a Gesondheet mateneen ze verbannen?

Invité vun der Redaktioun: Nicolas Henckes

