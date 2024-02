En Freideg de Moie waren d'Reklamatioune vun de Bierger un den Ombudsman Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Claudia Monti ass e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Mat der Ombudsman schwätzen mer iwwer d‘Reklamatiounen déi vun de Bierger un si geriicht ginn.

Wat steet an de Rapporten vun de Joren 2022 an 2023? A wéi enge Beräicher fillen sech d‘Leit am meeschten vum Staat an de Gemengen ongerecht behandelt? An bräicht d‘Ombudsman méi Kompetenzen?

D‘Invitée vun der Redaktioun héiert der de Moien wéi gewinnt géint 10 op 8.

Invité vun der Redaktioun: Claudia Monti

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.