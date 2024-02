En Dënschdeg de Moien ass de Beruff vum Educateur oder der Educatrice Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Zanter 50 Joer ginn et hei am Land d’Etudë fir Educatrice oder Educateur ze ginn. Wou steet de Beruff haut? Ënner anerem dat froe mer d’Claudine Muller. Si ass d’Direktesch vum LTPES, deem Lycée, deen dat sozio-edukatiivt Personal ausbilt.

Wéi grouss den Interessi ass, datt d’Schoul ze kleng ass a firwat sech méi Meedercher fir de Beruff interesséieren. Doriwwer schwätze mer de Moie mat eiser Invitée vun der Redaktioun live géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.