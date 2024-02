E Freideg de Moie waren d'Pläng vun der CSV-DP-Regierng Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’CSV-DP-Regierung wëll d’Steieren net eropsetzen, se wëll se souguer fir d’Betriber erofsetzen a se wëll d’Investitiounen op engem héije Niveau halen. Ofgesi vu Spuermesurë bei de Fonctionnementskäschte beim Staat, soll d’wirtschaftlech Croissance dofir suergen, datt de Budget equilibréiert bleift.

Wat seet de Mouvement écologique zu där Approche? Dat froe mir hir Presidentin Blanche Weber. Mat der Invitée vun der Redaktioun schwätze mer och iwwert de Pensiounssystem a wéi d'Ëmweltassociatioun sech en anere Wirtschaftsmodell virstellt. Dat an engem Land, dat schonn dësen 20. Februar all d’Ressourcen opgebraucht huet, dat et theoretesch fir d’ganzt Joer zegutt hätt.

Invité vun der Redaktioun: Blanche Weber

