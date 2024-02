En Dënschdeg de Moien ass de Wanter Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

An 3 Deeg fänkt meteorologesch d’Fréijoer un. Wéi war de Wanter?, froe mer d’Dana Lang vum Meteo-Service vun der ASTA.

D’ASTA ass eng Verwaltung fir technesch Déngschter vun der Landwirtschaft a bitt also och e Wieder-Service fir d’Baueren. Kënne mer an Zukunft zu Lëtzebuerg nach e Schnéimännche bauen? Wéi huet sech d’Wieder geännert?

D’Dana Lang ass och an der Lëtzebuerger Delegatioun am Weltklimarot, doriwwer schwätze mer och mat eiser Invitée vun der Redaktioun live de Moie géint 10 op 8.

