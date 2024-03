E Méindeg de Moie war d'Spidolswiesen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Als Fra huet een eng aner Manéier Gestioun ze maachen. Ech setze vill op Dialog an et wäert keng Gouvernance vun uewen no ënnen ginn", esou huet d'Dr. Martine Goergen hire Stil am RTL-Interview e Méindeg de Muere beschriwwen. Si ass nei Generaldirektesch vum CHL, deen 2.800 Employéeën huet.

De Manktem u Fleegepersonal an Dokteren wier en europäesche Problem. Fir deem entgéint ze wierken, misst hir Aarbecht valoriséiert a méi attraktiv gemaach ginn. An deem Sënn missten zum Beispill d'Spezialisatiounen an der Pediatrie unerkannt ginn.

Datt d'Dokteren am CHL Salariéen sinn, géif eng grouss Solidaritéit mat sech bréngen. De System géif gutt funktionéieren, ënnersträicht d'CHL-Generaldirektesch Goergen, och wa verschidden Sparte finanziell méi attraktiv wieren, wann een als Independant schafft, zum Beispill an der Radiologie.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Martine Goergen

