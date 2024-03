En Dënschdeg de Moien ass den internationale Fraendag Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Virum Weltfraendag e Freideg ass d'Yuriko Backes de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Si ass déi zoustänneg Ministesch fir Gläichstellung an Diversitéit. Firwat brauche mer en Internationale Fraendag? Wat kann d'Politik maache fir méi Gläichberechtegung, zum Beispill wat déi sougenannt „Care-Aarbecht" ugeet, dat heescht no de Kanner, Elteren oder nom Stot kucken?

D'Yuriko Backes ass live bei eis géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.