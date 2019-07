Fir déi éischte Kéier zanter 2010 konnt d'Porsche emol nees eng Kéier d'24 Stonne vu Spa-Francorchamps gewannen.

Et ass déi éischt Kéier, dass Porsche dat an der GT3-Ära geléngt. Um Enn wënnt GPX-Porsche mat de Fuerer Kevin Estre, Richard Lietz a Michael Christensen. Och déi zweete Plaz goung u Porsche an zwar un de Rowe-Porsche vum Fred Makowiecki, Patrick Pilet an Nick Tandy. De Podium gouf da komplettéiert vum Black-Falcon-Mercedes mam Maro Engel, dem Yelmer Buurman an dem Luca Stolz, déi op der Pole Position stoungen.

© Romain Scheffen PLAZ 1: De GPX-Porsch vum Kevin Estre, Richard Lietz a Michael Christensen. © Romain Scheffen PLAZ 2: De Rowe-Porsche vum Fred Makowiecki, Patrick Pilet an Nick Tandy. © Romain Scheffen PLAZ 3: De Black-Falcon-Mercedes mam Maro Engel, dem Yelmer Buurman an dem Luca Stolz.

D'Course gouf allerdéngs och vill vum Wieder gezeechent an esou gouf et e Sonndeg de Moie vu 5:45 Auer un eng Reen-Paus vu bal 6 Stonnen. Vun 11.45 Auer un ass et dunn nach emol fir 5 Stonne weidergaangen, wou dann och d'Decisioun gefall ass. Op naasser Streck konnt de Kevin Estre ongeféier 2 Stonne virun Enn vun der Course d'Féierung iwwerhuelen an déi huet hie bis zum Schluss net méi hierginn.

Fir Porsche net nëmmen eng duebel Victoire, mä och nach 3 weider Porschen hunn et an d'Top 10 gepackt.