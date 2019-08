Iwwerraschend huet sech den hollännesche Red-Bull-Pilot virum Valtteri Bottas op Mercedes d'Pole Position um Hungaroring geséchert.

De Grousse Präis vun Ungarn zu Budapest versprécht spannend ze ginn. E Samschdeg beim Qualifying wat et op alle Fall emol scho ganz enk. Um Enn huet sech de Max Verstappen op Red Bull mat engem neie Streckerekord d'Pole Position geséchert. Den Hollänner start domadder e Sonndeg fir d'éischte Kéier a senger Karriär vun der 1. Plaz aus an d'Course. Nieft him steet de Finn Valtteri Bottas op Mercedes. Hien hat e Retard vun 18 Honnertstel.

Aus der zweeter Rei starten de Weltmeeschter an aktuelle WM-Leader Lewis Hamilton um zweete Mercedes an de Ferrari-Pilot Charles Leclerc. De Sebastian Vettel um zweete Ferrari an de Pierre Gasly um zweete Red Bull gi vun de Plaze 5 a 6 aus an d'Course.

Den Depart vum Grousse Präis vun Ungarn zu Budapest ass e Sonndeg de Mëtteg um 15.10 Auer.