Bei der 7. Manche vum Lëtzebuerger Biergcoursechampionnat konnt den Tommy Rollinger sech zu Osnabrück um Osella FA30 an den Top10 plazéieren.

No 4 Leef war hien an der Additioun den 9. am General.

Gutt aus der Affär gezunn huet sech och den Daniel Donkels um Ligier Honda JS49. Hie packt et op déi 19. Plaz, bei dësem international staark besaten Event. Hie gewënnt seng Klass.

Op Plaz 30 kënnt mam Canio Marchione de beschte Lëtzebuerger Tourewonpilot. Hie kënnt mam BMW 320STW op Plaz 30 a gewënnt och seng Klass.

De Charles Valentiny kënnt mam Subaru Impreza WRX STI op Plaz 35.

© Henri Schwirtz

Op der 59 fanne mer dann de Gilles Bruckner um exotesche Lamera Cup.

Op Plaz 87 kënnt de Marcel Nipperts mam Seat Leon Super Copa. Direkt hannendru kënnt den Henri Turk mam BMW Formel-Won.

Op der 95 kënnt da mam Sandra Becker déi éischte Lëtzebuerger Damm, dëst a Persoun vum Sandra Becker. Et war wéi gewinnt mam Renault Clio Cup um Depart.

Net an d'Top100 gepackt huet et d'Ivana Becker. Um Enn ass et Plaz 111 um Renault Clio3 Cup.

D'Tania Flammang kënnt mam VW Fun Cup op Plaz 115, direkt virum François Flammang um Peugeot 206.

De Pascal Becker hat wéi et schéint kee sou e gudde Weekend. Hie kënnt mam Renault Clio3 Cup just op Plaz 119.

Op Plaz 133 fanne mer dann d'Monique Becker um Alfa 147, virum Kevin Hensen um VW Golf 1 op Plaz 135.

De Guy Demuth hat technesch Problemer a koum dowéinst net an d'Wäertung.