An enger ganz spannender Course ka sech den Italiener Andrea Dovizioso virum Marc Marquez duerchsetzen.

Den Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) an den Dominator aus Spuenien, Marc Marquez (Honda), hu sech iwwert déi ganz Course e spannend Duell ëm déi éischt Plaz geliwwert mee den Dovizioso sollt sech säin entscheedenden Iwwerhuelviergang bis an déi lescht Kéier vun der leschter Ronn gespuert mee an dëser ass em dann awer de Coup gelongen an huet dës Course zu Spielberg an Éisträich fir sech entscheet. Op déi 3. Plaz koum e Fransous Fabio Quartaro (Yamaha).