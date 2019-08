De Weekend war de 13. Internationale Rallycross um Ewald Pauli Ring zu Schlüchtern. Fir de Steve Haentges eng duerch an duerch gelonge Course.

Et war och den 3. Laaf zur däitscher Rallycross-Meeschterschaft.

Um Start ware 64 Piloten aus 4 Länner, dorënner och de Steve Haentges mat sengem Honda Civic TypeR bei den Supernational minus. Et war dei stäerkste besate Klass mat 14 Piloten. Dem Steve ass e gudde Start gelongen an hie gewënnt den 1. Heat mat der der schnellster Lafzäit.

Am 2. Heat gëtt hien 5ten.

Den 3. Heat ass hien op Plaz 4 an a sengem 4. Heat spréngt nees eng 2. Plaz eraus, woumat hie sech eng Plaz an der 1.Rei vun der 2. Halleffinall séchere konnt.

An der Halleffinall konnt hie sech och behaapten, dëst nees mat der séierster Lafzäit. Déi Zäit huet him dunn déi 1. Plaz fir an Final bruecht.

De Start vun der Finall konnt den aktuelle Leader am Championnat Dustin Völzer, dee mam hannegedriwwene Manta e liichte Virdeel hat, knapp virum Steve haentges fir sech entscheeden. No enger behäerzter Attack duerch den Jokerlap an 2 schnelle Ronnen konnt hien am leschten Tour d'Spëtzt iwwerhuelen an als Éischten iwwert d'Arrivée fueren.

Am Championnat spréngt hien duerch dës Victoire vun der Plaz 11 op 7 no vir an ass bei de Supernational domat op Plaz 2 hannert dem Dustin Völzer.

Et stinn nach 2 Coursen dëst Joer um Programm: Den 8. September zu Maasmechelen an den 20. Oktober d'Finall zu Oschersleben.